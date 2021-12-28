Двоих оршанцев «развели» на сайте бесплатных объявлений

Двое жителей Орши стали жертвами мошенников, желая приобрести товары на сайте бесплатных объявлений. Несмотря на постоянные предупреждения правоохранителей об осторожности, которую следует применять, совершая сделки в интернете, оршанцы все же отправили деньги неизвестным.

Оба продавали товары через торговую площадку, один из них — мебель. С ним связался покупатель, убедил, что хочет купить тумбу, и для дальнейших уточнений деталей перевел общение в мессенджер. После недолгой переписки мужчина согласился получить оплату на карту. Для этого он перешел по ссылке, отправленную покупателем. Страница повторяла дизайн торговой площадки и не вызвала никаких сомнений.

Продавец заполнил нужные поля и нажал кнопку «получить средства». Далее система предложила ввести данные карты, включая CVV-код на обороте, что он и сделал. Сразу же по пришедшей СМС заметил, что с карты списалось чуть более 100 рублей. Мужчина обратился в «техподдержку сайта» и объяснил ситуацию. Консультант пояснил, что произошел сбой и деньги вернут, но нужно, чтобы на карте была сумма, аналогичная списанной. Оршанец пополнил ее с другого счета и стал ждать возврата. Но вместо этого у него еще раз списали такую же сумму, сообщает МВД Беларуси.

На двух списаниях продавец не остановился и решил вернуть все. Он вновь связался с «консультантом». Ему снова пояснили, что это некий сбой системы, убедили не волноваться и попробовать вернуть деньги на другую карту. Мужчина, в некоторой степени осознавая возможные риски, предусмотрительно отключил в настройках валютной карты возможность оплаты через интернет. Но во время общения с «техподдержкой» передавал собеседнику все коды из смс, пришедшие из банка, а также личные данные. Так мошенники получили доступ к его счету, после чего сами отключили установленную защиту и перевели средства в размере 3 тыс. долларов и более 2 тыс. евро на криптокошелек.

Таким же способом, на фишинговой странице, другой оршанец лишился 15 тысяч рублей одним переводом.