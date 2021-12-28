Двоих оршанцев «развели» на сайте бесплатных объявлений

Витебская область
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Двое жителей Орши стали жертвами мошенников, желая приобрести товары на сайте бесплатных объявлений. Несмотря на постоянные предупреждения правоохранителей об осторожности, которую следует применять, совершая сделки в интернете, оршанцы все же отправили деньги неизвестным.

Оба продавали товары через торговую площадку, один из них — мебель. С ним связался покупатель, убедил, что хочет купить тумбу, и для дальнейших уточнений деталей перевел общение в мессенджер. После недолгой переписки мужчина согласился получить оплату на карту. Для этого он перешел по ссылке, отправленную покупателем. Страница повторяла дизайн торговой площадки и не вызвала никаких сомнений.

Продавец заполнил нужные поля и нажал кнопку «получить средства». Далее система предложила ввести данные карты, включая CVV-код на обороте, что он и сделал. Сразу же по пришедшей СМС заметил, что с карты списалось чуть более 100 рублей. Мужчина обратился в «техподдержку сайта» и объяснил ситуацию. Консультант пояснил, что произошел сбой и деньги вернут, но нужно, чтобы на карте была сумма, аналогичная списанной. Оршанец пополнил ее с другого счета и стал ждать возврата. Но вместо этого у него еще раз списали такую же сумму, сообщает МВД Беларуси.

На двух списаниях продавец не остановился и решил вернуть все. Он вновь связался с «консультантом». Ему снова пояснили, что это некий сбой системы, убедили не волноваться и попробовать вернуть деньги на другую карту. Мужчина, в некоторой степени осознавая возможные риски, предусмотрительно отключил в настройках валютной карты возможность оплаты через интернет. Но во время общения с «техподдержкой» передавал собеседнику все коды из смс, пришедшие из банка, а также личные данные. Так мошенники получили доступ к его счету, после чего сами отключили установленную защиту и перевели средства в размере 3 тыс. долларов и более 2 тыс. евро на криптокошелек.

Таким же способом, на фишинговой странице, другой оршанец лишился 15 тысяч рублей одним переводом.

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