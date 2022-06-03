Житель Витебска скопировал личные данные почти 1,5 млн беларусов и отправил экстремистам

35-летний мужчина из Витебска, работающий в расчетно-кассовом центре Витебска, скопировал данные около 1,5 миллиона белорусов после чего передал её экстремистам.

С июля 2020 года до момента задержания (ноябрь 2021 года) нарушитель размещал в экстремистских Телеграм-каналах и различных чатах информацию и персональные данные сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц, а также их родственников, сообщает УСК по Витебской области

Следователи установили, что обвиняемый был администратором одного из экстремистских телеграм-каналов, в котором призывал людей совершать насильственные действия против сотрудников правоохранительных органов, был зачинщиком массовых беспорядков.

В ходе проведения обыска была изъята компьютерная техника.

Обвиняемый признал вину. Мужчине предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключение под стражу.