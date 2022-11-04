Двое жителей Латвии выманили у витебских пенсионеров более 20 тысяч рублей

Пенсионеры Витебского района в возрасте от 73 до 87 лет стали жертвами телефонных мошенников. Всем им поступили звонки от якобы родственников попавших в ДТП и нуждающихся в финансовой помощи. Напуганные жители передали злоумышленникам более 20 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был проведен необходимый комплекс оперативных мероприятий. Он позволил установить курьера, который забирал у обманутых стариков их сбережения. Выяснилась и его личность. Мошенником оказался 34-летний житель Риги. Вскоре, подозреваемый был задержан во время визита на очередной адрес, где должен был забрать деньги.

Более того, оперативники вышли на еще одного сотрудника криминального колл-центра. Он также прибыл в Беларусь из Латвии и следил за работой курьера. 22-летний житель Даугавпилсского района также был задержан.

В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело за мошенничество. Продолжаются дальнейшие оперативно-следственные действия.