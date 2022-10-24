В Оршанском районе установили камеры измерения средней скорости, которые могут выявлять авто без техосмотра

В Оршанском районе установили камеры измерения средней скорости. Они появились на трассе в населенном пункте Бабиничи.

Участки, на которых осуществляется контроль, обозначены предупреждающими знаками «Начало (конец) участка контроля средней скорости движения транспортных средств».

Новые устройства работают в паре на расстоянии нескольких километров друг от друга и определяют превышение скорости не по отдельным транспортным средствам в заданной точке, а «читают» весь поток. Определяется средняя скорость конкретной машины на всем отрезке пути и при нарушении собственнику приходит уведомление.

Камеры оборудованы инфракрасной подсветкой и работают круглосуточно. Новые устройства актуальны на транзитных аварийно-опасных участках дорог и дисциплинируют водителей к соблюдению скоростного режима.

Кроме того, функционал камер и новое программное обеспечение позволяют в автоматическом режиме проверять транспортные средства на наличие пройденного техосмотра.