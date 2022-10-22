Как выбрать аккумулятор для автомобиля правильно?

Аккумуляторная батарея выполняет несколько задач: запускает двигатель, служит источником питания для бортовой сети машины и дополнительного оборудования в виде сигнализации, кондиционера, магнитолы.

Производители предлагают большой выбор АКБ, изготовленных по разным технологиям.

Но как выбрать хороший аккумулятор? Какие параметры учитывать, на что обратить внимание, как не наткнуться на подделку? С этими вопросами разберемся в статье.

Как понять, что пора покупать новую батарею?

При соблюдении правил эксплуатации, своевременном обслуживании, подзарядке качественная свинцово-кислотная батарея с жидким электролитом прослужит до 4–5 лет.

Аккумуляторы, изготовленные по AGM технологии, способны проработать до 7 лет. А гелевые источники питания нередко работают на протяжении 10 лет.

Признаки, которые указывают на то, что батарею пора менять:

АКБ не запускает двигатель, а на приборной панели высвечивается индикатор о слабом заряде батареи. Аккумулятор перестал заряжаться, держать заряд. Корпус батареи поврежден: видны трещины, сколы, вздутие, следы протечки электролита.

Естественный износ, неисправность и повреждения — все это говорит о необходимости замены.

Однако причиной того, что мотор не заводится, может быть не «старость» АКБ, а халатность водителя в виде оставленных на ночь включенных фар или магнитолы. Также нередко аккумуляторы теряют свои характеристики на морозе или не успевают подзарядиться из-за кратковременных поездок. Поэтому не спешите расставаться с батареей – сразу выясните причину неисправности.

Критерии выбора

При выборе аккумулятора учитывают следующие параметры:

· Емкость

Величина емкости заранее рассчитывается производителем, указывается в техническом паспорте аккумулятора. Поэтому рекомендуется емкость в тех пределах, которые определил изготовитель машины.

Параметр рассчитывается в ампер-часах (А∙ч), показывает объем энергии, который накапливает и может хранить источник питания.

Емкости батареи должно хватать на запуск ДВС и питание оборудования при разных условиях эксплуатации, включая отрицательные температуры.

· Пусковой ток

Величина указывает на максимальную силу тока, которую способна отдавать батарея на протяжении полуминуты.

Величина тока также должна соответствовать рекомендациям производителя.

Чем выше ток холодной прокрутки, тем больше вероятность, что машина заведется в мороз с первого раза. Однако превышенные значения силы тока для определенной модели автомобиля приведут к увеличению нагрузки на щетки стартера.

· Размеры

Ширина, высота, длина указаны на корпусе АКБ. По размерам источник питания должен легко помещаться, надежно фиксироваться в месте, отведенном под установку.

Аккумуляторы азиатского типа обычно имеют приблизительно одинаковую ширину и длину. Токовыводы находятся над крышкой. АКБ европейского типа имеют утопленные клеммы. Форма корпуса не квадратная, а прямоугольная.

· Полярность

Этот параметр указывает на расположение клемм. Если купить АКБ не с той полярностью, ее невозможно будет поставить под капот, не хватит провода для подключения клеммы.

При расположении положительного электрода слева говорят о прямой полярности, а справа — об обратной.

· Технология

Производители предлагают элементы питания, изготовленные по разным технологиям:

— Свинцово-кислотные сурьмянистые: с малым содержанием сурьмы и с жидким электролитом. Обычные кислотные аккумуляторы, требующие обслуживания.

— Кальциевые с жидким электролитом и легированными кальцием свинцовыми пластинами. Ca/Ca обеспечивает высокий пусковой ток, дополнительный запас емкости, стойкость к кипению электролита, сульфатации пластин. Характеризуются низким саморазрядом.

— Гибридные с сурьмянистыми и кальциевыми пластинами.

— AGM-батареи со связанным электролитом. В таких элементах питания электролитом пропитаны специальные маты из стекловолокна, которые удерживают жидкость. Плюсы: низкий уровень саморазряда, устойчивость к перезарядам, увеличенный запас емкости, стойкость к вибрациям.

— GEL-аккумуляторы с гелеобразным электролитом. Отличаются долговечностью, высоким пусковым током, максимальной герметичностью, стойкостью к вибрациям. Могут устанавливаться под углом.

— EFB-батареи с массивными пластинами из свинца, с жидким электролитом. В таких элементах пластины погружены в оболочку из особого микроволокна. Из плюсов: стойкость к сульфатации, глубоким разрядам, увеличенный рабочий ресурс.

Выбор технологии зависит от модели автомобиля, условий эксплуатации, рекомендаций производителя.

· Обслуживаемость

Батареи бывают:

— Обслуживаемыми. Требуют обслуживания: контроля уровня, плотности электролита.

— Малообслуживаемыми. Не требуют частого контроля электролита.

— Необслуживаемые. Такие элементы питания не требуют обслуживания. Их корпус полностью герметичен.

Какого производителя автомобильных аккумуляторов выбрать?

При выборе учитывают не только технические параметры, особенности автомобиля, но и производителя.

Лучше выбирать проверенные бренды. Например, купить аккумулятор Bosch, представленный на сайте 1AK.BY. Немецкий бренд привлекает покупателей надежностью, долговечностью, большим выбором типоразмеров.

Также популярны торговые марки Varta, Topla, TAB: заводы производителей расположены в Европе, а в производстве применяется сырье только высокого качества.

Белорусские бренды Zubr, Volat, Atlant также не уступают по качеству своим европейским аналогам. Подходят для установки на машины разных марок и классов.

Как отличить оригинал от подделки?

При выборе аккумулятора для автомобиля существует риск наткнуться на товар низкого качества или подделку. Дадим несколько советов, которые помогут избежать неприятной покупки.

Проверяйте состояние корпуса, клемм, герметичность пробок. Не должно быть трещин, царапин, сколов, шероховатостей и прочих дефектов. Клеммы должны быть защищены специальными колпачками. В подделках в большинстве случаев защита не используется. Оригинальный АКБ имеет маркировку. Ищите кодировку на этикетке корпуса или в виде гравировки на верхней части крышки. В маркировке зашифрована страна производства, дата изготовления и прочая информация о производителе. Также на корпусе должна содержаться подробная информация о технических характеристиках источника питания. Проверьте комплектность батареи. Обязательно должен быть технический паспорт с официальной гарантией производителя, печатью магазина.

Наличие инструкции по эксплуатации — не показатель оригинала. Не забывайте требовать у продавца сертификат, подтверждающий качество, подлинность товара.

Простые правила выбора

В заключение озвучим простые правила выбора аккумуляторной батареи:

● Изучайте рынок, рейтинги.

● Учитывайте рекомендации производителя автомобиля.

● Не забывайте о характеристиках машины: типе двигателя и объеме, стандартном или расширенном наборе электроники.

● Учитывайте параметры: емкость, пусковой ток, размеры, обслуживаемость, технологию.

● Оцените состояние корпуса, маркировку и другие критерии, которые указывают на оригинальность товара.

Консультанты профмагазина 1AK.BY подскажут, какой аккумулятор выбрать для определенной модели автомобиля. Продавцы также предоставят гарантию, проверят состояние АКБ тестером или нагрузочной вилкой.