В Поставском районе на ферме погиб животновод

Днем 11 октября на ферме в Поставском районе животновод упал на транспортер и умер.

Установлено, что 55-летний животновод, находясь на рабочем месте, упал на транспортер, зацепился за него одеждой, и его протащило по коровнику не менее 50 метров. Коллега работника фермы зашел в помещение, увидел происходившее и выключил транспортер.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Следователи с привлечением специалиста УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия, опросили работников фермы, изъяли необходимую документацию. Для установления причины смерти животновода назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Поставский РОСК проводит проверку.