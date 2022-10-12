В Поставском районе на ферме погиб животновод

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Днем 11 октября на ферме в Поставском районе животновод упал на транспортер и умер.

Установлено, что 55-летний животновод, находясь на рабочем месте, упал на транспортер, зацепился за него одеждой, и его протащило по коровнику не менее 50 метров. Коллега работника фермы зашел в помещение, увидел происходившее и выключил транспортер.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Следователи с привлечением специалиста УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия, опросили работников фермы, изъяли необходимую документацию. Для установления причины смерти животновода назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Поставский РОСК проводит проверку.

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