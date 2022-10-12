После участия в «банковской спецоперации» жительница Орши лишилась почти Br16,5 тыс.

Витебская область
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53-летняя жительница Орши доверилась мошенникам и лишилась почти Br16,5 тыс. Пойти в милицию она решилась только после разговора со своим руководителем, который посоветовал не медлить с обращением.

По словам потерпевшей, злоумышленники позвонили ей через мессенджер и предложили поучаствовать в поимке преступников, которые обманывают держателей банковских карт. Поначалу она отказывалась, но после просьб услышала в свой адрес угрозы об ответственности.

Под давлением она все же согласившись на условия мошенников и стала выполнять их указания. В нескольких банках женщина оформляла кредиты, а сами деньги переводила кураторам «банковской спецоперации».

Оказалось, что злоумышленники лишили доверчивую женщину взятых в банках почти Br16,5 тыс. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Витебская область криминал
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