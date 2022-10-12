В Беларуси сократят основания для отсрочки от призыва в армию

Палата представителей проголосовала в первом чтении за корректировку закона о воинской обязанности и воинской службе.

Планируется, что значительно увеличится количество призывников, которыми будут комплектовать войска.

В проекте закона о воинской обязанности и воинской службе, среди прочего, есть пункт, ограничивающий возможность беларусов учиться за границей. Теперь отсрочку от армии будут получать лишь те студенты, которых на учебу направили государственные чиновники.