В Беларуси сократят основания для отсрочки от призыва в армию

Палата представителей проголосовала в первом чтении за корректировку закона о воинской обязанности и воинской службе.
Планируется, что значительно увеличится количество призывников, которыми будут комплектовать войска.
В проекте закона о воинской обязанности и воинской службе, среди прочего, есть пункт, ограничивающий возможность беларусов учиться за границей. Теперь отсрочку от армии будут получать лишь те студенты, которых на учебу направили государственные чиновники.
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