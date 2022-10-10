В витебской больнице пациент сначала набросился на соседа по палате с ножом, а затем выпрыгнул из окна

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Инцидент произошёл ночью 6 октября в областной клинической больнице Витебска.

В палате в травматологии лежало четыре пациента. Трое лежачих и 30-летний ходячий из Сенненского р-на. Конфликтов между мужиками не было, ходячий помогал всем в решении различных бытовых мелочей. Следующим утром у этого ходячего должна была быть операция, как обычно все легли спать, а ночью он стал чудить.

Проснувшись, принялся носиться по палате, разбил умывальник, всех разбудил. Соседи попросили, чтоб он успокоился и шёл спать. Но тот вдруг схватил табуретку и ударил 56-летнего пациента из Городка по голове. Но этого нападавшему показалось мало, он схватил нож и снова кинулся на свою жертву. Тот смог прикрыться рукой. Другие пациенты подняли крик, прибежала медсестра и нападавший выбежал в коридор. Беспорядочно бегая по коридорам, спустился с пятого этажа на второй, а оттуда выпрыгнул в окно.

Приземление пациента заметил сторож, который вызвал милицию.

Скандалист толком ничего объяснить не смог, говорил лишь про какие-то голоса в голове.

За ночной дебош в больнице в отношении пациента возбудили хулиганку. Пока оставили в палате в той же травматологии долечивать последствия своего прыжка, но уже под особым присмотром.

Иллюстративное фото из открытых источников.

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