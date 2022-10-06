В Боровлянах задержали опытного трансплантолога, который делал операции по пересадке костного мозга

5 октября в Боровлянах на рабочем месте задержали известного трансплантолога Алексея Викторовича Алексейчика. Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на коллег доктора.



Алексея Алексейчика вывели в наручниках из РНПЦ детской онкологии и гематологии на глазах коллег, маленьких пациентов и их родителей. Официальной причины задержания не сообщалось.

Как говорят коллеги Алексейчика, весной 2022 года спецслужбы получили доступ к внутреннему чату медработников РНПЦ. В нем открыто велось обсуждение политической ситуации в Беларуси, работы независимого профсоюза «Панацея» и т.д. Возможно, задержание Алексейчика связано с этим чатом.

РНПЦ детской онкологии и гематологии в Беларуси — передовое учреждение. В других регионах страны нет ни специалистов необходимого уровня подготовки, ни оборудования. Иногда сюда попадают дети в критическом состоянии из-за того, что местные медики бывают неспособны поставить диагноз.

Задержанный доктор Алексейчик считается одним из самых опытных и профессиональных трансплантологов центра. Он имеет стаж более 20 лет, проводил операции по пересадке костного мозга.

По словам работников центра, весной 2022 года кто-то сдал доступ к корпоративному чату органам репрессивного аппарата. После этого начался новый виток чисток центра из-за мнений, высказанных в переписке.

Летом КГБ задержал врача Юлию Жаренкову и заведующего лабораторией генетических биотехнологий Александра Мелешко (последнему дали 3 года домашней химии по статье 342 УК).

«Сейчас они взялись за детскую онкологию. Увольнять никого не увольняют, а в наручниках выводят. И кто теперь будет спасать детей от смерти? Но кого из них это заботит» — комментируют коллеги задержанного Алексейчика.

Репрессии в отношении сотрудников РНПЦ детской онкологии и гематологии начались после громкой солидарности медработников с пострадавшими от насилия во время августовских протестов 2020 года.

В ноябре 2020 была уволена директор центра Наталья Конопля. На ее место поставили Анжелику Солнцеву.

Как вспоминают сотрудники РНПЦ, увольнение Натальи Конопли было условием того, что власти не закроют центр вообще. 31 декабря 2021 года с коллективом РНПЦ встречался Александр Лукашенко, 1 июня 2022 года туда приезжала правая рука Лукашенко Наталья Кочанова.

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