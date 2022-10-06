«Пришел, увидел, наручники надел». Лукашенко озвучил свой план борьбы с повышением цен

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на совещании у Александра Лукашенко указал на проблемы в работе производителей товаров с крупными розничными торговыми сетями.

По его словам, известны случаи, когда розничная сеть требует от производителей немалых денег за доступ на полки частных магазинов.

На совещании были публично озвучена коммерческая тайна предприятия сети Гиппо, в частности, заработная плата работников.

Как рассказал Василий Герасимов, во время проверки сети Гиппо КГК выяснил, что исполняющий обязанности директора в месяц получает Br106,7 тыс., а генеральный директор, находящийся за рубежом, — в среднем Br258 тыс.

«Почему наши мафиози-торговцы, которые зажали так торговлю, дальше некуда, почему они имеют виллы на Лазурном берегу, а вы не имеете? Почему? Наглецы!» — заявил Лукашенко.

«Пришел, увидел, наручники надел»

Как пишет vbreste.by, по словам Василия Герасимова, КГК предлагал пути урегулирования ситуации с торговыми сетями, но конкретные решения пока не приняты по причине бюрократических проволочек и затянувшегося обсуждения на различных уровнях. На это Лукашенко отреагировал так: «Я тебе дал все полномочия, а ты в совещаниях тонешь. Какие совещания!? Пришел, увидел, наручники надел».