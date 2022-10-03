В Шумилинском районе после модернизации введут в строй фермы по выращиванию крупного рогатого скота

В Шумилинском районе после реконструкции и модернизации введут в строй три фермы по выращиванию крупного рогатого скота.

Уже в октябре модернизированный комплекс по откорму и выращиванию молодняка крупного рогатого скота, принадлежащий СУП «Ловжанское», будет введен в населенном пункте Сидоровщина. В четырех помещениях комплекса уже завершены строительные работы, а в пятом ведется монтаж металлоконструкций и продолжается строительство выгульного дворика, где на беспривязном содержании будут находиться 400 телок. Также на комплексе параллельно возводят четыре силосно-сенажных траншеи на 8 тыс. т под кукурузный силос урожая этого года. До этого на предприятии уже реконструировали один такой объект, куда заложили более 2,1 тыс. т сеннажа на корм скоту. На модернизацию из районного бюджета было направлено Br2,5 млн.

В ноябре на сельхозпредприятиях района планируют ввести в строй еще два здания для беспривязного содержания крупного рогатого скота. Ожидается, что в ОАО «Лежни», будут размещаться 200 предслучных телок. На реконструкцию фермы в Кривом селе было затрачено Br60 тыс. собственных средств этого предприятия. также на переоборудование фермы для содержания бычков на 120 скотомест Br70 тыс. направило из своего бюджета и КУСХП «Сиротинский»