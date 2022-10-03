Охотник из Дубровенского района случайно выстрелил в молодого товарища

Витебская область
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Житель Дубровенского района по неосторожности ранил своего знакомого из ружья, сообщили в УСК по Витебской области. Инцидент произошел 20 сентября.

В ходе следствия выяснилось, что 38-летний мужчина отправился на охоту с 61-летним знакомым, который выстрелил по неясному силуэту. Как оказалось, это был пострадавший. В результате происшествия молодому человеку были причинены тяжкие телесные повреждения. Охотник доставил приятеля в больницу, и уехал.

Позже виновник происшествия был найден. Правоохранительным органам, он сообщил, что силуэт он увидел в тепловизоре и выстрелил, так как был уверен, что товарищ ждет его в машине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые исследования. У фигуранта изъяты карабин и автомобиль.

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