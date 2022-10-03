В Сенненском районе инвестор выкупил ферму под развитие производства

Витебская область
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В Сенненском районе инвестор выкупил неиспользуемое здание молочно-товарной фермы «Рай» под развитие сельскохозяйственного производства. Новым собственником имущества стало местное крестьянско-фермерское хозяйство, передает БелТА.

По словам его представителя, развитие сельскохозяйственного производства является для инвесторов новым направлением деятельности, выбор в его пользу сделан в контексте диверсификации бизнеса. На данном этапе основу активов фермерского хозяйства составляют земли бывшего ОАО «Пурплево». Ферма приобретена для расширения производственного потенциала КФХ.

Параллельно с реконструкцией фермы инвестор сосредоточится на разработке земельных угодий под создание кормовой базы для животноводства. В перспективе с учетом различных факторов будет приниматься решение о выборе в пользу специализации на молочном или мясном направлении животноводства.

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Витебская область сельское хозяйство
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