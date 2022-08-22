В Полоцке инвесторам отдают бесплатно корпус бывшего монастыря XVIII века

Один из корпусов бывшего монастыря бернардинцев, расположенный на левом берегу Западной Двины в Полоцке, безвозмездно предлагают инвесторам. Сейчас здание находится на балансе Полоцкой психиатрической больницы и ЖКХ.

Полоцкий монастырь бернардинцев — памятник архитектуры. Каменные здания для него монахи-бернардинцы построили в середине XVIII века, а со временем на берегу реки вырос большой комплекс, в котором были свои кузня, пекарня, пивоварня, конюшня. В 1832 году католический монастырь закрыли и передали в православное ведомство.

Все объекты комплекса внесены в список историко-культурных ценностей Беларуси.