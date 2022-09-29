Тихановская призвала Британию продолжать всемирную борьбу против тирании

Политика
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Светлана Тихановская выступила в Ливерпуле на ежегодной конференции британской оппозиционной Лейбористской партии, заявив о том, что  «Соединенное Королевство должно продолжить возглавлять всемирную борьбу против тирании и угнетения».

Напомним, что Великобритания, как и другие страны Запада, рассматривает режим Лукашенко, которому противостоит Тихановская, как соучастника агрессии против Украины и ввела против него такие же жесткие санкции, как против России.

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