Тихановская призвала Британию продолжать всемирную борьбу против тирании

Светлана Тихановская выступила в Ливерпуле на ежегодной конференции британской оппозиционной Лейбористской партии, заявив о том, что «Соединенное Королевство должно продолжить возглавлять всемирную борьбу против тирании и угнетения».

Напомним, что Великобритания, как и другие страны Запада, рассматривает режим Лукашенко, которому противостоит Тихановская, как соучастника агрессии против Украины и ввела против него такие же жесткие санкции, как против России.