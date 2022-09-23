Житель Дубровно, до смерти избивший знакомого, приговорен к 16 годам колонии

Прокуратура Витебской области оставила в силе гособвинение в отношении жителя Дубровно, который до смерти избил знакомого в феврале текущего года

Напомним, что 14 февраля местный житель в доме вместе со своими двумя знакомыми, распивал спиртные напитки. Внезапно во время застолья между хозяином и гостем возникла ссора, которая переросла в драку. Разгневанный гость нанес хозяину дома не менее 105 ударов руками, ногами и другими предметами, в числе которых оказалась лопата. От травматического шока потерпевший скончался прямо на месте происшествия. Сожительнице погибшего, которая пыталась отстранить разбушевавшегося знакомого от мужчины, обвиняемый нанес минимум три удара в область головы и туловища.

Во время судебного заседания 53-летний мужчина признал вину частично.

По совокупности преступлений обвиняемого приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей относительно компенсации морального вреда в размере Br1 тыс. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.