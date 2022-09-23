Латвия не будет выдавать беларусам вид на жительство и рабочие визы

Правительство Латвии утвердило поправки в закон об иммиграции. В результате Латвия остановила возможность продления ВНЖ для граждан Беларуси и России, а также получения долгосрочных рабочих виз, сообщается на сайте Сейма Латвии.

Таким образом, беларусы, которые получили ВНЖ на основании сделанных в экономику страны инвестиции или купившие недвижимость в Латвии не смогут продлевать вид на жительство. Граждане России также не смогут получить рабочую визу, в отношении беларусов это пока не предусмотрено.

Ограничения, предусмотренные законом, в отношении граждан Беларуси применяются в более узком объеме.

Исключением будет возможность выдачи разрешений и ВНЖ с целями воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или из гуманитарных соображений.

Закон вступает в силу через неделю после его опубликования.