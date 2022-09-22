В Финляндии арестовали активы бывшего генерального директора «Яндекс» Аркадия Воложа

Политика
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В Финляндии арестовали активы российских олигархов Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенберга.

Новые решения об аресте финские власти приняли в августе и начале сентября. Таким образом, арестованными оказались активы крупнейшей российской поисковой компании «Яндекс», пишет www.bybanner.com.

Согласно августовскому решению по разделу активов «Яндекс», российский ИТ гигант управляет транспортной службой Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в Мьянтье, отработанное тепло которого используется в значительной части производства централизованного теплоснабжения Мьянтья. Теперь компания не сможет распоряжаться активами.

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