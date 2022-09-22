В Витебске мужчина с ножом пытался ограбить магазин

Витебск
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20 сентября в Витебске на улице Карла Маркса неизвестный мужчина пытался ограбить магазин. Он угрожал кассиру ножом, но та проявила смелость и дала отпор.

Нападавшему на вид было 25-35 лет, его рост составлял 170-175 см, он имел среднее телосложение. На нем была синяя куртка с капюшоном, белыми вставками на молнии и боковых карманах, темные штаны, темные кроссовки с белой подошвой (на правом подошва примотана синей изолентой), светлая шапка с рисунком-звездой, черная медицинская маска.

Милиция разыскивает подозреваемого и просит граждан, которые его узнали, сообщить о его местонахождении по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантированы.

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