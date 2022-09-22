Вместо айфона крупный долг: житель Полоцка стал жертвой мошенничества

55-летний житель Полоцка попался на уловки мошенников: оформив рассрочку на новый айфон, мужчина вместо телефона получил крупный долг.

Как оказалось, 21-летний молодой человек и его 20-летний приятель уговорили мужчину оформить в рассрочку новый Apple iPhone 13 Pro, стоимость которого составляла BYN 5 тысяч. За выполненное обязательство потерпевший получил небольшое вознаграждение и твердое заверение, что за новый iPhone не будет взиматься плата. Однако вскоре ему сообщили из банка о задолженности. Тем временем после получения девайса подозреваемые продали его в интернете и перестали выходить на связь с потерпевшим.

Спустя некоторое время их личности были установлены оперативниками. В отношении мошенников, возбуждено уголовное дело. Оказалось, что полоцкие мошенники успели провернуть дела и в других городах области.