В Полоцке мошенники выманили большие деньги у пенсионерок под предлогом выдуманного ДТП

Криминал
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В Полоцке мошенники выманили большую сумму денег у пенсионерок под предлогом выдуманного ДТП. Злоумышленники запугивали пенсионеров тем, что их родственники попали в ДТП и предлагали помощь. При этом говорили, что для урегулирования вопроса необходима крупная сумма денег, которые нужно  передать курьеру.

Таким образом преступники обманули двух пожилых женщин.  У одной мошенники выманили миллион российских рублей и 2500 беларуских, а у другой чуть более 9000 беларуских рублей.

После того, как обманутые пенсионерки обратились в милицию, был установлен и задержан курьер, который забрал деньги у пенсионерок. Им оказался 23-летний  бармен из  столицы. Молодой человек рассказал, что часть денег он перевел своим кураторам по преступному бизнесу, а часть забрал себе за выполненную работу.

Установлено, что он причастен минимум еще к 10 подобным преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.  Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжаются поиски других участников аферы.

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Витебская область криминал мошенничество
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