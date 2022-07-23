В Полоцке мошенники выманили большие деньги у пенсионерок под предлогом выдуманного ДТП

В Полоцке мошенники выманили большую сумму денег у пенсионерок под предлогом выдуманного ДТП. Злоумышленники запугивали пенсионеров тем, что их родственники попали в ДТП и предлагали помощь. При этом говорили, что для урегулирования вопроса необходима крупная сумма денег, которые нужно передать курьеру.

Таким образом преступники обманули двух пожилых женщин. У одной мошенники выманили миллион российских рублей и 2500 беларуских, а у другой чуть более 9000 беларуских рублей.

После того, как обманутые пенсионерки обратились в милицию, был установлен и задержан курьер, который забрал деньги у пенсионерок. Им оказался 23-летний бармен из столицы. Молодой человек рассказал, что часть денег он перевел своим кураторам по преступному бизнесу, а часть забрал себе за выполненную работу.

Установлено, что он причастен минимум еще к 10 подобным преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжаются поиски других участников аферы.