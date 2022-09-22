Протесты против мобилизации начались в России: полиция жестоко подавляет волю народа

В российских городах прошли акции протеста против объявленной мобилизации. По данным ОВД-Инфо, в 38 городах на митингах протеста были задержаны 1341 человек. Данные на сайте обновлялись в 23:21 по московскому времени. Только в Санкт-Петербурге задержаны не менее 399 человек, примерно столько же в Москве. ОВД-Инфо обновляет информацию на сайте по мере получения новых данных, при каждом обновлении цифры стремительно растут.

Протест приобретает женское лицо. Более 40% задержанных — женщины.

Напомним, Путин подписал указ 21 сентября 2022 года и сразу начались масштабные мероприятия по реализации указа. СМИ сообщают, что под видом «частичной мобилизации» осуществляется полная мобилизация.

Предлогом всеобщей мобилизации стала «защита России, ее суверенитета и территориальной целостности«.

Власти объявили населению, что идет Россия ведет войну с НАТО.