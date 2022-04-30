Западные СМИ сообщили, что в РФ срываются планы мобилизации

Согласно данным, полученным из неофициальных источников украинскими средствами массовой информации, в России срываются планы по проведению необходимой мобилизации, чтобы набрать достаточное количество военнослужащих, необходимых для успешной реализации всех поставленных Путиным целей в Украине, даже принимая во внимание, что цели постоянно меняются. «Люди напуганы большим количеством погибших и без вести пропавших российских солдат, а вернувшиеся военнослужащие поражены боевой подготовкой украинской армии и высоким уровнем жизни украинцев», — сообщили украинские политологи.

Сорван план принудительной мобилизации в Донбассе, согласно которому, по данным украинских СМИ, необходимо было набрать 26 000 «резервистов с территории ОРДЛО» для укомплектования 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. «Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески пытались избежать призыва, а те, кому не удалось, не получили инструктаж, не прошли необходимые учения и были обеспечены непригодной для использования амуницией и оружием», — приводит цитату сообщения издание manas.news.

Представители российской армии обещают задействовать «новобранцев» в задачах обеспечения контроля над украинскими территориями находящимися под контролем РФ, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций. Украинские политологи заявили, что «мобилизованные из оккупированных территорий составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины, т.е. «пушечное мясо».

«Тем более, необходимо учитывать наличие в Украине современного вооружения, предоставляемого партнерами и производимого в Украине. Так, ожидаются поставки тяжелой бронетехники и гаубиц. Кроме того, в Украину доставлены и дроны-камикадзе Switchblade, которые являются одним из самых опасных и смертоносных существующих сейчас видов оружия. Наличие у Украины Bayraktar TB2 и дронов-камикадзе сильно психологически давит на русских солдат, никогда не знаешь, когда прилетит десяток таких дронов, поэтому постоянно приходится оглядываться вверх», — пишут западные СМИ.