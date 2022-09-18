В Орше открыли скульптурную композицию «Семья – залог мира»

17 сентября, в Орше в городском парке на улице Советской торжественно открылась скульптурная композиция «Семья – залог мира». Такой подарок своей малой родине сделал бизнесмен из Санкт-Петербурга Вячеслав Заренко. Автором скульптурной композиции является его дочь Юлия Заренкова.

Памятник семье представляет собой скульптуру, выполненную из бронзы. В высоту она превышает 5 м.

По словам идейного вдохновителя, без нормальной полноценной семьи общество обречено на гибель.

Скульптурная композиция состоит из гранитного постамента и фигур мамы, папы и их детей. Они вместе поднимают вверх земной шар, изображая и стремление к развитию, и надежную опору, на которой держится весь мир. Рядом с семьей расположены их верные четвероногие друзья – собаки. Дополняют композицию фигурки голубей, которые символизируют мирную жизнь, любовь и чистоту души.

Такая же композиция есть в Лимасоле (Кипр), а еще две появятся в Санкт-Петербурге и Кисловодске.