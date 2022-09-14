Остекление балкона или лоджии: секреты мастеров

Жители жилых комплексов хотят строить балконы, чтобы иметь возможность пользоваться ими вне зависимости от погодных условий. Защищенный балкон — это безопасное убежище, защищающее своих пользователей от уличного шума и загрязненного воздуха. Это повышает стандарт квартиры, а также ее стоимость.

Раздвижные и складные стеклопакеты — это инновационная технология, позволяющая безопасно и комфортно пользоваться застроенным балконом или лоджией, не нарушая внешний вид фасада здания.

При этом остекление балкона стоит доверить профессиональной компании, на сайте которой представлен большой выбор устойчивых балконных конструкций из алюминия собственного производства в гармоничном сочетании привлекательного внешнего вида и лучших материалов, что несомненно оправдает ваши ожидания.

Оранжерея в многоквартирном доме

Благодаря стеклянной конструкции балкон поглощает солнечные лучи, нагревается и передает тепло другим помещениям. В закрытом положении между стеклами предусмотрены инфильтрационные зазоры шириной 1-3 мм, которые в то же время препятствуют проникновению дождя на балкон. Закрытый балкон похож на «зимний сад». Дождь, снег и ветер не проникают внутрь, а узкие щели между стеклами обеспечивают надлежащую вентиляцию и отвод влаги. Это остекление без вертикальных рам, поэтому оно не ограничивает обзор и доступ света. Поскольку остекление можно открыть только изнутри, система обеспечивает дополнительную защиту от взлома, а отсутствие засовов и вертикальных рам затрудняет подъем на более высокие этажи.

Ненарушенный ритм подъема

Система балконного остекления эстетична и дарит ощущение комфорта. Для наблюдателя со стороны ограждение балкона не меняет фасада здания. Движение стекол по одной дорожке исключает неравномерность отражения света.

Система балконного остекления является важным элементом оборудования каждого современного здания. Во многих случаях она выполняют не только практическую функцию, но и эстетическую для фасада. Крупное остекление является элегантным украшением любого интерьера, и в то же время может использоваться как практичный выход на террасу или балкон. Поэтому стоит делать ставку на проверенные системы и в то же время идеально подходящие для повседневного использования.