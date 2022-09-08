В Витебске машина сбила женщину с ребенком

наезд на пешехода Витебск
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В Витебске автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Авария произошла вечером 7 сентября.

Автомобиль Toyota под управлением 54-летнего водителя, при объезде рейсового автобуса на остановке по улице 4-я Задорожная в районе дома 53, совершила наезд на женщину 1998 года рождения и её трехлетнюю дочь переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и столкнулась с припаркованным автомобилем Аudi.

В результате аварии женщина и ребенок получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

В Витебском районе виновник ДТП скрылся с места происшествия

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