В Витебске машина сбила женщину с ребенком

В Витебске автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Авария произошла вечером 7 сентября.

Автомобиль Toyota под управлением 54-летнего водителя, при объезде рейсового автобуса на остановке по улице 4-я Задорожная в районе дома 53, совершила наезд на женщину 1998 года рождения и её трехлетнюю дочь переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и столкнулась с припаркованным автомобилем Аudi.

В результате аварии женщина и ребенок получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.