В Витебском районе виновник ДТП скрылся с места происшествия

В Витебском районе молодой водитель, совершив ДТП скрылся с места происшествия. Авария произошла днем 17 мая.

Водитель автомобиля VAZ не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и опрокинулся. В результате ДТП 27-летний и 40-летний пассажиры с полученными травмами были доставлены в ближайшую больницу, а водитель скрылся с места аварии.

Однако позже его личность была установлена сотрудниками ГАИ. Им оказался 29-летний житель Витебского района.