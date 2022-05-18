В Витебском районе виновник ДТП скрылся с места происшествия

ДТП
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В Витебском районе молодой водитель, совершив ДТП скрылся с места происшествия. Авария произошла днем 17 мая.

Водитель автомобиля VAZ не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и опрокинулся. В результате ДТП 27-летний и 40-летний пассажиры с полученными травмами были доставлены в ближайшую больницу, а водитель скрылся с места аварии.

Однако позже его личность была установлена сотрудниками ГАИ. Им оказался 29-летний житель Витебского района.

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