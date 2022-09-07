Из-за ремонта моста частично отменяются поезда Брест-Полоцк-Брест и Минск-Полоцк-Минск

В связи с плановым производством работ по капитальному ремонту железнодорожного моста на участке Крулевщизна – Молодечно 14, 21 сентября, с 11 по 13 октября 2022 года вносятся изменения в расписание движения некоторых поездов, сообщает сайт Белорусской железной дороги.

Измененным расписание и маршрутом будут следовать отдельные поезда межрегиональных линий экономкласса:

– поезд № 658 Брест – Полоцк отправлением из Бреста 13, 20 сентября, 10, 11 октября 2022 года назначается в сообщении Брест – Вилейка прибытием на станцию Вилейка в 08:16;

– поезд № 657 Полоцк – Брест отправлением из Полоцка 14, 21 сентября, 11, 12 октября 2022 года назначается в сообщении Вилейка – Брест отправлением из Вилейки в 20:32.

Будут отменены из обращения поезда региональных линий бизнес-класса № 869/870 сообщением Минск – Полоцк – Минск:

– отправлением из Минска 14, 21 сентября, 11, 12 октября 2022 года;

– отправлением из Полоцка 15, 22 сентября, 12, 13 октября 2022 года.

Также измененным маршрутом и расписанием в указанный период на участке Крулевщизна – Молодечно будет следовать ряд поездов региональных линий экономкласса.