В лесу Витебского района заблудилась пенсионерка

5 сентября после полудня рядом с деревней Шарки в лесу потерялась женщина. Она сама позвонила спасателям и сообщила о своем примерном местонахождении. Пенсионерка вышла на станции Лычковского и пошла в сторону лесного массива. Спустя некоторое время она поняла, что не способна самостоятельно найти дорогу назад.

К месту оперативно направились спасатели. Они поддерживали связь с женщиной по телефону. На указанном ею месте они включили сигнально-говорящее устройство цистерны, пенсионерка отчетливо услышала звук. Навстречу ей направился спасатель и через некоторое время обнаружил потерявшуюся.

Пенсионерка находилась в нормальном физическом состоянии, помощь медиков ей не потребовалась.