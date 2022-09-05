Жительница Витебска пыталась вывезти в Россию 20-летнюю девушку для занятия проституцией

Витебск
Автор Опубликовано

42-летняя витебчанка попыталась вывезти в Россию 20-летнюю знакомую из Могилевской области для занятия проституцией. Она пообещала молодой девушке 2000 долларов в месяц и дорогие апартаменты.

Как выяснилось, женщина нашла жертву в социальных сетях, познакомилась и завербовала юную девушку, предложив высокий заработок, а также проживание в дорогих апартаментах и «хорошие условия работы».

Девушка согласилась заниматься проституцией за границей. С автобуса на вокзале в Витебске витебчанку и ее жертву сняли правоохранители.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Как два горячих грузинских парня склоняли к проституции витебских девчонок

Витебск криминал происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by