Жительница Витебска пыталась вывезти в Россию 20-летнюю девушку для занятия проституцией

42-летняя витебчанка попыталась вывезти в Россию 20-летнюю знакомую из Могилевской области для занятия проституцией. Она пообещала молодой девушке 2000 долларов в месяц и дорогие апартаменты.

Как выяснилось, женщина нашла жертву в социальных сетях, познакомилась и завербовала юную девушку, предложив высокий заработок, а также проживание в дорогих апартаментах и «хорошие условия работы».

Девушка согласилась заниматься проституцией за границей. С автобуса на вокзале в Витебске витебчанку и ее жертву сняли правоохранители.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.