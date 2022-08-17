В Беларуси зафиксировали рекордное падение доходов населения

В январе-июне реальные доходы белорусов сократились на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Это рекордное падение. В предыдущем месяце этот показатель составлял 2,1%.

Заметнее всего реальные доходы в первом полугодии упали в Могилевской области — на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в Витебской области — на 3,9%, Минской — на 3,1%, Брестской — на 2,6%, Гродненской — на 2,5%, Гомельской — на 2,1%, а в Минске — на 2%.

Нынешнее падение реальных доходов — рекордное за последние годы. В последний раз этот показатель в первом полугодии снижался в 2017-м году. Тогда падение было на уровне 0,4% к аналогичному периоду предыдущего года.