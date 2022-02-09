Впервые за пять лет реальные пенсии белорусов ушли в минус

Реальные пенсии в 2021 году снизились на 3,1% по сравнению с 2020 годом. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Беларуси.

Пенсии с учетом роста инфляции снизились во всех областях, а также в Минске. Заметнее всего эти выплаты снизились в Могилевской и Гомельской областях — на 3,3% и 3,2% соответственно.

Предыдущие четыре года реальные пенсии в Беларуси росли. Например, в 2020-м — на 4,2%, в 2019 — м-на 8,1%, в 2018 — м-на 14,8%, в 2017 — м-на 1,2%.

Трудовые пенсии в прошлом году повышали один раз — 1 сентября. Рост составил в среднем 6,3%. Но уже на тот момент повышение «съела» инфляция, которая за 9 месяцев составила 7,5%.

В прошлом году чиновники решили сократить расходы бюджета фонда на выплату профессиональных пенсий почти на 4,4 миллиона рублей.