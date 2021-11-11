Витебская семья избивала и отбирала пенсии у соседа

В городе Витебске промышлял семья регулярно нападала на соседа-пенсионера и отбирала у него деньги.

Участвовали в преступлениях 69-летний отец с 39-летним и 32-летним сыновьями.

Задержали криминальный клан сотрудники Октябрьского РОВД Витебска. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В сообщении говорится, что мужчины довольно длительное время отбирали деньги у 67-летнего соседа по подъезду.

Только в октябре этого года запуганный пенсионер решил обратиться в милицию.

Из подробностей злодеяний преступного семейного трио известно, что накануне получения пенсии отец с сыновьями отбирали у соседа паспорт. После этого вместе с ним отправлялись получать пенсию. Под угрозой насилия потерпевший передавал им большую часть своей пенсии.

Если мужчина отказывался выполнять требования вымогателей, его немедленно избивали.

Преступников задержали во время очередного побора. В отношении всех трех членов семьи возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

Кстати, отец и два его отпрыска ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение разных преступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.