В Витебске задержан насильник

Происшествия
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В Витебске задержали 34-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании. К правоохранителям обратилась 55-летняя женщина, которая заявила о совершенном преступлении. Насильника спугнула коллега пострадавшей. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Известно, что задержанный мужчина уже отбывал наказание за изнасилование. После совершения преступления он отправился на работу. Возбуждено уголовное дело.

Кошмарный «пикап» по-полоцки. Убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, разбой, похищение человека

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