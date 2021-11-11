В Витебске задержан насильник

В Витебске задержали 34-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании. К правоохранителям обратилась 55-летняя женщина, которая заявила о совершенном преступлении. Насильника спугнула коллега пострадавшей. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Известно, что задержанный мужчина уже отбывал наказание за изнасилование. После совершения преступления он отправился на работу. Возбуждено уголовное дело.