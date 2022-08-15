Нужен ли мне сайт, вот в чем вопрос

Сайт – наша визитная карточка. Просто, элегантно, всегда доступно из любой точки мира. Нужен ли сайт в наше время?

Поскольку мы живем в эпоху глобализации, а Интернет является повсеместным источником информации, неудивительно, что интранет-сайт — это фактически must-have, без которого ни одна компания не сможет жить. Ваше появление в Интернете — ваша визитная карточка, чтобы ваш сайт стал отличной инвестицией в развитие вашей компании, заказать сайт визитку следует у профессиональной компании с большим опытом работы.

Сайт для крупной компании. Но подходит ли он для малого бизнеса?

Неправда, что веб-сайт является достоянием крупных компаний или корпораций. В настоящее время почти каждый бизнес, независимо от его размера, небольшой бизнес из одного человека или компания, в которой работает более 10 человек, должен иметь свой собственный веб-сайт. Почему это происходит? Важным элементом является то, что имея собственный бизнес, мы хотим, чтобы к нам приходили или звонили новые клиенты и чтобы бизнес процветал. Стоит осознать, что очень большое количество молодых людей, да и не только, находят интересную информацию в Интернете. Именно через эту среду мы ищем магазины, строителей, механические мастерские и многое другое. Поэтому наша видимость и доступность в Интернете чрезвычайно важны. Помните, что отрасль, в которой вы работаете, не имеет значения, потому что у ваших конкурентов, вероятно, уже есть свой веб-сайт.

Каковы преимущества наличия веб-сайта?

Давайте рассмотрим, что мы получим, имея свое место в сети, и какие аргументы говорят в пользу наличия собственного веб-сайта: