В Городокском районе выявили факты хищения дизтоплива с территории поля, принадлежащего одному из сельхозпредприятий района. Центром наблюдения стали 10 комбайнов, задействованных на тот момент в уборке урожая.

Около 3 часов ночи к месту стоянки техники подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Один из них начал производить слив топлива с одного комбайна в заранее спрятанные на поле канистры, после чего к нему на помощь подоспел и второй напарник. Припрятав похищенное топливо на самом поле под снопами соломы, мужчины уехали с места событий, но не остались незамеченными со стороны милиционеров.

Рано утром правоохранители снова посетили место жатвы, где и встретили ночных визитеров, которым, ввиду неоспоримых доказательств, с большой неохотой, только и оставалось, как признать свою вину.

Позже выяснилось, что в эту ночь мошенники успели слить свыше 300 литров окрашенного дизельного топлива на общую сумму более 600 рублей. Было установлено, что литраж мог бы быть значительно больше, если бы не сигнал тревоги от третьего соучастника, который на момент хищения следил за въездом на поле в километре от места событий, пишут «Витьбичи».

Наградой же для всех троих стало возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.211 УК Республики Беларусь (присвоение либо растрата).

Но на этом этот долгий день не закончился. Исходя из опыта, было принято решение отработать адреса места жительства задержанных и их близких родственников, где могло храниться топливо. Результаты не заставили себя долго ждать. По месту жительства отца одного из них было обнаружено еще 320 литров окрашенного дизтоплива на сумму свыше 780 рублей. По данному факту в настоящее время проводится проверка.