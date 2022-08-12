Мусоровоз сбил 8-летнюю девочку в Витебске. Она умерла в больнице

Витебск
Автор Опубликовано

В Витебске мусоровоз МАЗ сбил 8-летнего ребенка, которая выехала на дорогу на велосипеде. Позднее девочка умерла в больнице. Трагедия произошла 4 августа.

По имеющейся информации, водитель мусоровоза МАЗ двигался по улице Пороховой в Витебске. Вблизи дома 9Б водитель совершил наезд на выехавшую на дорогу девочку-велосипедиста. Ребенок с телесными повреждениями была госпитализирована. Через некоторое время от полученных травм она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что следователи назначили проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертизы. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения, которые расположены на зданиях рядом с местом случившегося.

В отношении 26-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК – Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

За прошедшие выходные в Витебской области случилось 5 тяжелых ДТП. Два из них смертельные

Витебск происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by