Мусоровоз сбил 8-летнюю девочку в Витебске. Она умерла в больнице

В Витебске мусоровоз МАЗ сбил 8-летнего ребенка, которая выехала на дорогу на велосипеде. Позднее девочка умерла в больнице. Трагедия произошла 4 августа.

По имеющейся информации, водитель мусоровоза МАЗ двигался по улице Пороховой в Витебске. Вблизи дома 9Б водитель совершил наезд на выехавшую на дорогу девочку-велосипедиста. Ребенок с телесными повреждениями была госпитализирована. Через некоторое время от полученных травм она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что следователи назначили проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертизы. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения, которые расположены на зданиях рядом с местом случившегося.

В отношении 26-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК – Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.