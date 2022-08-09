В Бешенковичском районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, в машине находился ребенок

ДТП
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В Бешенковичском районе машина вылетела в кювет и опрокинулась. Авария произошла 8 августа около 11 часов дня. В машине находился 11-летний ребенок, благодаря тому, что он был в детском кресле серьезных травм удалось избежать.

50-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Volkswagen», вблизи деревни Островно отвлёкся от управления транспортным средством и допустил занос, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

По факту ДТП проводится проверка.

В результате ДТП с участием жителя Витебска погибли 3 человека

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