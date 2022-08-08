Двое пассажиров пострадали в ДТП в Витебском районе

В Витебском районе в результате ДТП пострадали двое пассажиров. Авария произошла 6 августа в 16 часов 30 минут на 6-м километре автодороги Н-2303 «Новка – Замосточье».

36-летний житель Витебска, управляя автомобилем «Opel», на резком закруглении дороги влево выехал на правую обочину и допустил занос. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний ребенок и 66-летняя пассажирка получили телесные повреждения.