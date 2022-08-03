В Витебске вынесли приговор мужчине, который вместе с подростками заживо похоронил своего знакомого

1 августа Витебский областной суд вынес приговор мужчине, который вместе с двумя подростками избил и закопал заживо 26-летнего жителя Полоцка, сообщает пресс-служба суда.

Страшная трагедия произошла 22 апреля 2019 года. Обвиняемый вместе с двумя 17-летними подростками был в гостях у погибшего. В какой-то момент от парня стали требовать деньги и ценности, угрожая расправой. Вскоре жертву уже били все втроем: кулаками, палками, лопатой. Всего парню было нанесено более 20 травмирующих ранений.

Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей землей и от открытой черепно-мозговой травмы. То есть его похоронили заживо.

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 18 лет в колонии усиленного режима. Вместе со своими подельниками он также должен выплатить матери погибшего денежную компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке.

Ранее два виновника трагедии получили 13 и 14 лет колонии строгого режима.