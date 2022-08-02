Витебская область за полгода экспортировала товаров более чем на $1,5 млрд

Экспорт товаров Витебской области за январь-июнь превысил $1,5 млрд. Из них на страны СНГ и ЕАЭС пришлось $660 млн и $617 млн соответственно, в Российскую Федерацию область сделала поставки на $590 млн.

Первое место среди государств, куда предприятия северного региона Беларуси поставляют свою продукцию, занимает Россия. На долю соседней страны в январе-мае пришлось почти 40%. В страны Евросоюза Витебская область экспортировала более 36%, в остальные — около 23%. Лидирующие позиции по импорту товаров в нашу страну также занимает Россия — свыше 88%. На долю ЕС и остальных государств приходится чуть более 5% и 6,5% соответственно, передает БелТА.

Также среди основных торговых партнеров Витебской области остаются Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Латвия, Польша, Китай, Литва и Украина. В январе-мае северный регион поставлял товары на рынки 74 стран и из 87 импортировал продукцию. Всего объемы экспортно-импортных операций зарегистрированы с 98 государствами.