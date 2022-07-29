Пособия по уходу за ребенком вырастут с 1 августа

С 1 августа увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Такое решение связано с повышением бюджета прожиточного минимума на 5,6%.



В частности, сумма выплат пособий по уходу за ребенком с 1 августа 2022 по 31 января 2023 года составит Br556,05 (за первого малыша). С рождением последующих детей размер выплат по детским пособиям будет расти: на второго и последующих детей — Br635,48, на ребенка-инвалида — Br714,92.

В этом году пособия по уходу за ребенком выплатят на сумму Br1,7 млрд.