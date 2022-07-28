Эконом похороны: что они представляют?

Уход из жизни родного человека – горе для каждой семьи. При этом организация похорон связана с существенными финансовыми расходами. Иногда они могут быть неподъемными, особенно, для семей со скромным уровнем дохода. Эконом похороны включают в себя минимальный перечень услуг похоронного бюро, а не каждую услугу по отдельности. Родственники умершего потратят меньше денег на захоронение, при этом смогут проводить человека в последний путь по всем правилам и обычаям.

Что такое эконом похороны

Эконом похороны – это стандартные похороны с использованием менее дорогих атрибутов для захоронения. В услугу включен необходимый минимум ритуальных принадлежностей и помощь агентства в организации похорон. Процедура проводится по всем правилам и с соблюдением традиций. При этом родственники усопшего заплатят приемлемую цену.

Заказать похороны в Минске можно на сайте ритуального бюро «Покой» https://pokoy.by/. Работники агентства возьмут все организационные моменты на себя, чтобы родственники могли достойно проводить человека в последний путь.

Что входит в услугу эконом похороны

Ритуальный агент выезжает к родственникам усопшего для того, чтобы получить распоряжения по подготовке к похоронам. После этого он оформляет документы для погребения, договаривается с администрацией кладбища о захоронении. При необходимости организуется перевозка тела покойного в морг. Заказывается катафалк на восемь посадочных мест для транспортировки усопшего на кладбище. Организуется отпевание в церкви и проведение самих похорон.

Эконом похороны подразумевают стандартный набор ритуальных атрибутов для захоронения:

Гроб;

Подушка;

Ритуальное покрывало;

Ритуальный венок;

Крест и табличка с именем усопшего;

Полотенце на крест;

Церковный набор для погребения.

При необходимости можно заказать дополнительные ритуальные услуги. Например, организацию поминального обеда или подготовку тела усопшего, куда входит омовение, наложение грима и одевание. При отсутствии «свободных» финансовых средств поминки можно устроить дома, одежду и обувь взять из вещей покойного.

Конечно, можно сэкономить и на услугах ритуального агента, но тогда придется много времени потратить на организационные моменты и оформление бумаг. Это тяжело, особенно, если сталкиваешься с организацией похорон впервые – не знаешь куда ехать и с кем договариваться. В такие моменты помощь ритуального агента будет как нельзя кстати. Он быстро разберется с документами, договорится о захоронении на нужном кладбище. Родственникам не придется вникать в организационные вопросы. Они смогут спокойно попрощаться с усопшим, достойно проводить его в последний путь.