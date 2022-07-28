В Витебском районе около 40 благородных оленей выпустят из вольера

Витебская область
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В Летчанском лесничестве Витебского лесхоза около 40 благородных оленей выпустят из вольера.

В северном регионе в перспективе планируют сравнять поголовье оленей и лосей. Это поможет расширить видовое разнообразие животных в лесах Витебщины и будет способствовать развитию охотничьего туризма.

Всего в Витебской области, по данным весеннего учета, насчитывается 7,3 тыс. особей благородного оленя, более 13,3 тыс. лосей и 20,6 тыс. косуль.

В лесах Витебской области выросло количество лосей, оленей и косуль 

Витебская область поголовье оленей
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