Социальную скидку планируют увеличить до 15%

Размер скидки на социально значимые товары планируется увеличить с 10% до 15%. Работа в этом направлении уже ведется.

Отметим, что скидка на социально значимые товары была введена в Беларуси с 17 января текущего года. Воспользоваться льготами могут многодетные семьи, пенсионеры, малообеспеченные беларусы и некоторые другие категории граждан.

На текущий момент продавать ряд товаров по льготной цене договорились 17 торговых сетей.