Социальную скидку планируют увеличить до 15%

Размер скидки на социально значимые товары планируется увеличить с 10% до 15%. Работа в этом направлении уже ведется.
Отметим, что скидка на социально значимые товары была введена в Беларуси с 17 января текущего года. Воспользоваться льготами могут многодетные семьи, пенсионеры, малообеспеченные беларусы и некоторые другие категории граждан.
На текущий момент продавать ряд товаров по льготной цене договорились 17 торговых сетей.
С сегодняшнего дня торговые сети будут предоставлять 10% скидку на социально значимые товары для уязвимых категорий населения