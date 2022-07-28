Социальную скидку планируют увеличить до 15%

Общество
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Размер скидки на социально значимые товары планируется увеличить с 10% до 15%. Работа в этом направлении уже ведется.

Отметим, что скидка на социально значимые товары была введена в Беларуси с 17 января текущего года. Воспользоваться льготами могут многодетные семьи, пенсионеры, малообеспеченные беларусы и некоторые другие категории граждан.

На текущий момент продавать ряд товаров по льготной цене договорились 17 торговых сетей.

С сегодняшнего дня торговые сети будут предоставлять 10% скидку на социально значимые товары для уязвимых категорий населения

беларусь жизнь общество
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