Сын Лукашенко подал документы в БГУ

Во время вступительной кампании Николай Лукашенко подал документы в Белорусский государственный университет. Вероятно, на специальность «Биотехнологии» на биологическом факультете. Где Николай Лукашенко сдавал централизованное тестирование и сдавал ли его вообще, неизвестно.

Издание отмечает, что под новую специальность на биофаке собрали узкий коллектив олимпиадников. Руководит биологическим факультетом БГУ профессор Вадим Демидчик. Он был старшим научным сотрудником в Кембридже, а также много лет руководил лабораторией в Университете Эссекса, который входит в топ-10 британских вузов, пишет vborisove.by.

После 10 лет работы в Британии Демидчик вернулся в Беларусь. В политике он остается верным Лукашенко, а его научная биография вызывает уважение у коллег.

Где Николай Лукашенко сдавал централизованное тестирование и сдавал ли его вообще, неизвестно.

Ранее высказывалось мнение, что младший сын Лукашенко может подать документы в медуниверситет.