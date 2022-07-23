Фестиваль Viva Braslav пройдет 29-30 июля

Один из крупнейших фестивалей Беларуси Viva Braslav пройдет 29-30 июля на берегу озера Дривяты в Браславе.

В 2022 году Международный спортивно-музыкальный фестиваль включает обширную программу (музыкальную и спортивную; конкурсы; развлекательные зоны для детей и молодежи). За одни выходные здесь собираются отдохнуть 30–35 тысяч человек.

Гостей ждут большой фуд-корт, зоны развлечений и много-много музыки различных направлений. Известно, что на Viva Braslav выступят такие артисты, как JONY, МАРИ КРАЙМБРЕРИ, GAYAZOV$ BROTHER$, DABRO и многие другие.

Фестиваль на открытом воздухе проводиться с 2013 года.