Жительница Витебска стала жертвой кибермошенников и лишилась около 6.600 беларуских рублей

Витебск
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Несмотря на то, что люди часто слышат о том, что обман по телефону или по интернету — явление в наши дни нередкое некоторые до сих пор переводят неизвестным людям денежные средства или дают доступ к своим банковским счетам.

Очередной жертвой кибермошенников стала жительница Витебска. Сотрудница одного из крупных предприятий города доверилась мошенникам и лишилась около 6.600 беларуских рублей.

Так, жительница Витебска попалась в ловушку аферистов и назвала номер банковской карты, и трехзначный код с обратной стороны. Также женщина назвала свои паспортные данные и личный номер.

Получив все необходимые данные мошенники оформили онлайн-кредит и перевели деньги на свой счет. Общая сумма, которую получили мошенники около 6.600 беларуских рублей.

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