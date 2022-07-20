Жительница Витебска стала жертвой кибермошенников и лишилась около 6.600 беларуских рублей

Несмотря на то, что люди часто слышат о том, что обман по телефону или по интернету — явление в наши дни нередкое некоторые до сих пор переводят неизвестным людям денежные средства или дают доступ к своим банковским счетам. Очередной жертвой кибермошенников стала жительница Витебска. Сотрудница одного из крупных предприятий города доверилась мошенникам и лишилась около 6.600 беларуских рублей.

Так, жительница Витебска попалась в ловушку аферистов и назвала номер банковской карты, и трехзначный код с обратной стороны. Также женщина назвала свои паспортные данные и личный номер.

Получив все необходимые данные мошенники оформили онлайн-кредит и перевели деньги на свой счет. Общая сумма, которую получили мошенники около 6.600 беларуских рублей.