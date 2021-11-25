Жажда лёгкой наживы: в Витебске сотрудники магазина мобильной техники обманывали клиентов

Происшествия
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Мошенники постоянно изыскивают все новые и новые варианты хищения денежных средств.  Так, в Витебске двое сотрудников магазина по продаже мобильной техники умышленно путем обмана присвоили около 500 белорусских рублей, оформив на имя покупателя дополнительные товары. Спустя время потерпевший обратился в милицию. Позже выяснилось, что популярная схема обмана не была единичной.

По информации витебчанина, зимой 2020 года он приобрел в кредит новый гаджет. Однако,  спустя некоторое время, он обратил внимание, что сумма ежемесячного платежа не соответствует указанным в договоре процентам. Выяснилось, что помимо смартфона в стоимость покупки были включены аксессуары, которые он не получал.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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